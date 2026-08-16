Новият екип на Гюров го приземи от екшън герой в ТикТок до обикновен инфлуенсър

От два месеца до него не е Надежда Узунова - тв редактор и продуцент, която изгради имиджа му на "спартанец". Сега той разчита на партийни пиари до "Да, България"

От ТикТок звезда с холивудски привкус към човек, който обикаля страната и критикува властта. Тези два образа смени за по-малко от шест месеца бившият служебен премиер Андрей Гюров. Той упорито не обявява дали ще се кандидатира за президент, но май никой вече не се съмнява, че бившият вече преподавател от Американския университет в Благоевград ще се пробва и на държавната писта.

Надежда Узунова изгради публичният образ на Гюров.

Преди два месеца Гюров е сменил комуникационния си екип - бившата водеща на новините на Нова телевизия и дългогодишен кадър на БНТ - Надежда Узунова, която през краткия му премиерски мандат показа, че знае как се опакова и продава успешен политически продукт. Освен нея от екипа му си е тръгнал и друг телевизионер с опит - Тони Господинов. Той отговаряше за публичния образ и комуникациите на Георги Кандев, който бе главен секретар на МВР в служебния кабинет. Той също е кадър на Нова телевизия, бил е редактор и продуцент в телевизията.

Тони Господинов е кадър на Нова телевизия.

Узунова и Господинов са били заменени от партийни пиари, при това от “Да, България”. Иначе двамата

превърнаха в политическа сензация тандема Гюров - Кандев

И двамата са родени в Гоце Делчев през 1975 г., те бързо набраха популярност с видеата, които тв екипът им правеше за социалните мрежи. Един от най-запомнящите е как Гюров рита със съветника си по спортни въпроси - футболната легенда Димитър Бербатов.

В началото видеата бяха директно насочени към работата на правителството, а към края на мандата се концентрираха персонално към Гюров с кадри как стройният политик тича по стълбите на Министерския съвет. Докато отчита какво се прави срещу купуването на гласове, се завъртяха дори и кадри как се бръсне в кабинета. Под звуците на култовия саундтрак на “Топ Гън” двамата с Кандев се качиха и на изтребител F-16, очевидно с една цел - да избягат от клишето за скучния политик.

Бившият главен секретар на МВР Георги Кандев пък се превърна буквално в “ходещо меме” заради строгия поглед и сравненията с вече покойния Чък Норис. А Тони Господинов измисли и емблематичния му израз “Колеги, не се прибирайте”, с който насърчаваше борбата срещу купения вот. Фразата бе заимствана от чат на антимафиоти. Там техен шеф бе опитал да ги спре от акция с думите “Колеги, прибирайте се”.

Емблематичният кадър от бръсненето на Андрей Гюров в Министерския съвет.

Именно с фейсбук статус Кандев обяви и че напуска МВР. В него намекна за натиск, но така и не обясни от кого.

Моят и на екипа ангажимент беше към служебното правителство. След това комуникацията беше поверена на лични приятели и партийни пиари. Искрено се надявам

новите съветници да са достатъчно смели

да му казват, когато греши (визира Гюров - б.р.). И той на тях - също. От това, което виждам, май всички още събират кураж, обясни Узунова напускането си пред “24 часа”. Така направи индиректна препратка към публичните критики, че Гюров и Кандев не казват ще се кандидатират ли за президент и вице.

Малко след напускането на Кандев от МВР преустанових ангажимента си към неговата комуникация и публичен образ. Оттогава професионалните ни пътища се разделиха. Пожелавам му успех занапред и вярвам, че всеки човек трябва да има възможност да продължи професионалния си път по най-добрия за него начин. Заедно с Узунова

гледаме към нови професионални предизвикателства

и възможности, каза Господинов.

В новия екип, който гради имиджа на Гюров и Кандев, влизат предимно партийни пиари, близки до “Да, България”. В началото слухът бе, че водещата роля е поел малко известният на журналистите Тодор Петров, който се вижда на част от клиповете. Според запознати Гюров сам е избрал екипа си, защото не иска да го командват партийни централи и силно доминиращи лидери като Ивайло Мирчев.

Но има и друга версия - че пиарът му в Министерския съвет е бил прекалено скъпа инвестиция и партиите, които ще го подкрепят, нямат нужното финансиране.

Колеги на Гюров от “Продължаваме промяната” допускат, че до него е останала Румяна Бъчварова, която му беше началник на кабинета, а преди това заемаше същата позиция при премиера Бойко Борисов, където достигна до вицепремиер и вътрешен министър, после той я изпрати посланик в Израел.

Новият пиар стратег на Гюров видимо е по-обран и го приземи на терена с партийни клипове в стил “обиколки из страната и ръкостискания с народа”.

В личния му дневник от лятото има около 30 клипа във фейсбук

и 27 поста в инстаграм. Няколко са посветени на тежкото политическо наследство, а други – на постиженията му като премиер. Сред по-разчупените видеа е как играе бейзбол, придружено със снимка от студентските му години в Американския университет.

От последните видеа се усеща, че пиарите му се опитват да предизвестят очакваната роля с повтарящ се от различни локации въпрос: “Г-н Гюров, ще се кандидатирате ли за президент?”. А той отговаря с усмивка, сменяйки темата - или че е във Велико Търново, или пък на концерт на Дара във Варна. Има и по-стари клипове от наградите на “БГ Радио”. На концерта е със съпругата си Станислава, с която са още от студентските години в Софийския университет.

Андрей Гюров в един от последните си постове, в който лови риба.

Зрители на този концерт пред храма “Св. Александър Невски” си спомнят, че танцуващият под звуците на песен на Васил Найденов бивш премиер е снимала с телефона си журналистката Искра Ангелова, която бе негова съветничка по културата. Но дали тя е и част от ПР екипа му, не е ясно.

При Кандев пък останаха само статусите. Откакто е с нов екип, той качи няколко кадъра как е отбелязал рождението на Васил Левски, снимки от джаз фестивала в Банско и от няколко събития из страната.

Липсват обаче силни послания

с изключение на един статус за промените при шефовете на полицията, които вътрешният министър Иван Демерджиев направи. Тогава Кандев отново използва запазената си фраза за “прибирането”, защото това се случвало с директорите. В неделя той се качи на връх Вихрен и написа към снимката: “Върховете се качват заедно”.

Андрей Гюров и Георги Кандев за последно бяха заедно на 17 юни 2026 г., когато участваха в маратона “Тепе Джамборе”. Оттогава нямат общи изяви.

Една от последните публикации на Андрей Гюров е как лови риба във Варна. Вдясно е кадър от емблематичния клип как се бръсне в Министерския съвет.