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Йотова: Българските вълшебни момичета за пореден път ни дадоха повод за гордост

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Президентът Илияна Йотова Снимка: Георги Палейков

Българските вълшебни момичета в художествената гимнастика за пореден път ни дадоха повод за гордост! Благодарим за таланта, труда и силата, с която издигнахте българския трибагреник на световния връх.

Това заяви президентът Илияна Йотова по повод успехите на българския национален отбор по художествена гимнастика на Световното първенство в Германия.

След 25 години страната ни има отново индивидуална световна шампионка в лицето на невероятната Стиляна Николова - нежно момиче с огромна воля за победа и борбеност", казва  Йотова по повод триумфа на гимнастичката ни, която през вчерашния ден завоюва и олимпийска квота за игрите през 2028 г. в Лос Анджелис. Държавният глава поздравява още българския ансамбъл за двата бронзови медала на Световното първенство.

„Признателност за всеотдайната работа на президента на Българската федерация по художествена гимнастика Илияна Раева, треньорите и специалистите, които с труда си стоят зад тези успехи", посочва държавният глава.

Илияна Йотова изразява увереност, че пред българската художествена гимнастика предстои спечелването на още заслужени титли.

Президентът Илияна Йотова

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