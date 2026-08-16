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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23399634 www.24chasa.bg

Катастрофа с диво прасе затвори пътя Крайморие - Маринка край Бургас

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Диво прасе Снимка: Pixabay

Катастрофа с диво прасе затвори пътя между бургаския квартал Крайморие и село Маринка. Инцидентът е станал в района на асфалтовата база край Крайморие, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

По първоначална информация диво прасе внезапно е излязло на пътното платно, вследствие на което две коли са катастрофирали.

На този етап няма повече информация за обстоятелствата около произшествието, каза говорителят на полицията Цветелина Рандева.

Движението по пътя Крайморие – Маринка е спряно, трафикът се отклонява по обходен маршрут през „Меден рудник" – Димчево – Маринка.

Диво прасе Снимка: Pixabay

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