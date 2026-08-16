Предлагат мерки срещу измами на таксиджиите по време на "Евровизия"

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Европейският център за развитие на таксиметровите политики внесе конкретно предложение за предварителна организация на таксиметровото обслужване по време на домакинството на Бургас на „Евровизия 2027". Целта е да се избегнат измами по време на конкурса следващата година, за който се очаква да пристигнат около 100 000 души в района.

Предложението е адресирано до Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на вътрешните работи, ИА „Автомобилна администрация", Община Бургас, Община Несебър и Българската национална телевизия.

Предлага се създаването на междуинституционален план „Такси – Евровизия 2027", включващ официални зони „Eurovision Taxi", QR проверка на легалните автомобили, информационна платформа и калкулатор за ориентировъчна цена, съвместни контролни екипи, специална организация на Летище Бургас и транспортния коридор Бургас – Несебър – Слънчев бряг, както и засилен контрол срещу нерегламентирания превоз.

Предложенията са насочени към гарантиране на сигурен, прозрачен и законосъобразен таксиметров транспорт за посетителите на „Евровизия 2027", като едновременно с това се защитава репутацията на коректно работещите таксиметрови водачи и превозвачи, информира БНР. Ето какви са конкретните предложения:

1. Създаване на междуинституционална работна група „Такси – Евровизия 2027"

Да бъде създадена работна група с участието на Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на вътрешните работи, ИА „Автомобилна администрация", Община Бургас, Община Несебър, БНТ, Летище Бургас и представители на таксиметровия сектор. Работната група да изготви единен план за организация, контрол и информационно обслужване на таксиметровия транспорт преди и по време на конкурса.

2. Определяне на официални таксиметрови зони „Eurovision Taxi"

Да бъдат създадени ясно обозначени официални зони за качване на пътници в районите с най-голямо

очаквано натоварване, включително зоната на провеждане на конкурса, Eurovision Village и

съпътстващите събития, Летище Бургас, жп гара и автогара Бургас, основните хотелски комплекси, гр.

Несебър и к.к. Слънчев бряг. На тези зони да се допуска извършването на дейност само от автомобили,

които отговарят на всички нормативни изисквания.

3. Създаване на система за електронна проверка чрез QR код

Да бъде въведена възможност всеки легален таксиметров автомобил да може да бъде проверен чрез

QR код или друг електронен идентификатор. След сканиране пътникът да получава основна публична

информация: регистрационен номер, данни за превозвача, община, издала разрешението, валидност на

разрешението, официално обявени тарифи и информация за подаване на сигнал. Системата може да

бъде използвана като пилотен модел за бъдещ национален електронен регистър на таксиметровите

автомобили.

4. Единна информационна платформа „Taxi – Eurovision 2027"

Да бъде създадена официална интернет страница или секция към сайта на събитието на български и

английски език. В нея посетителите да получават информация как да разпознаят легално такси, какви

обозначения трябва да има автомобилът, как се формира цената, къде трябва да бъде поставена

тарифата, какви са правата на клиента, къде се намират официалните таксиметрови стоянки, как да

проверят автомобила и как да подадат сигнал.

5. Електронен калкулатор за ориентировъчна цена на курса

Да бъде разработен калкулатор, чрез който посетителят предварително да може да получи

ориентировъчна стойност за маршрут според официално обявената тарифа на конкретния автомобил.

Приоритетни маршрути могат да бъдат Летище Бургас – Бургас, Летище Бургас – Несебър, Летище

Бургас – Слънчев бряг, Бургас – Слънчев бряг и Слънчев бряг – Несебър. Калкулаторът няма да

определя административно цените, а ще предоставя предварителна информация и ще намалява риска

от заблуждаване.

6. Пълна прозрачност на тарифите преди качване

На всички официални таксиметрови зони да бъдат поставени информационни табели на български и

английски език. Пътникът трябва ясно да бъде информиран, че има право да провери тарифата преди

започване на курса. Да бъде разгледана възможността обявената тарифа на конкретния автомобил да

бъде достъпна и чрез QR системата.

7. Създаване на съвместни мобилни контролни екипи

В периода преди и по време на „Евровизия 2027" да бъдат създадени съвместни екипи от представители

на ИА „Автомобилна администрация", МВР, компетентните общински контролни органи и други

институции при необходимост. Проверките да бъдат насочени приоритетно към реалните нарушения, а

не към създаване на допълнителна административна тежест за изрядните водачи.

8. Засилен контрол срещу нерегламентирания превоз

Контролните действия да обхващат не само автомобили, обозначени като таксита, но и лица, които

предлагат платен превоз под формата на „private transfer", хотелски трансфер, предварително договорен

превоз, превоз чрез социални мрежи и интернет или други форми, когато реално се извършва

нерегламентиран обществен превоз. Особено внимание да бъде обърнато на районите около летището,

хотелите, автогарите, туристическите обекти и местата на провеждане на събитията.

9. Специална организация на транспортния коридор Бургас – Летище Бургас – Несебър – Слънчев бряг

Този маршрут да бъде определен като приоритетен транспортен коридор за периода на „Евровизия

2027". Да бъдат осигурени ясно определени места за качване, засилен контрол, информационни табели,

проверки на автомобилите, лесен достъп до информация за тарифите и възможност за бързо подаване

на сигнал.

10. Специален режим за таксиметровото обслужване на Летище Бургас

На Летище Бургас да бъде въведена ясна и разбираема организация за пристигащите чуждестранни

гости: официална и ясно обозначена таксиметрова зона, информация още в терминала, QR кодове за

проверка, информация за ориентировъчните маршрути, засилен контрол в пиковите часове и мерки

срещу нерегламентираното предлагане на превоз на пристигащи пътници.

11. Единен QR механизъм за подаване на сигнали

На стоянките, информационните табели и официалната интернет страница да бъде поставен QR код за

подаване на сигнал. Чрез него туристът да може лесно да изпрати регистрационен номер, място, дата и

час, описание на случая и снимка или друг материал при наличие. Сигналът да бъде насочван към

компетентната институция за проверка.

12. Отличителен знак „Verified Eurovision Taxi"

Да бъде разгледано въвеждането на доброволен отличителен знак за автомобили, които предварително

са преминали проверка и отговарят на всички изисквания. Знакът да не представлява ново

разрешително или допълнителен лицензионен режим, а начин туристите по-лесно да разпознават

предварително проверени автомобили.

13. Оперативен координационен център по време на конкурса

За периода на „Евровизия 2027" да бъде създаден механизъм за постоянна комуникация между МВР, ИА

„Автомобилна администрация", Община Бургас, Община Несебър, Летище Бургас, организаторите и

представители на таксиметровия сектор. Целта е при възникнал проблем или сигнал да има незабавна

координация между компетентните органи.

14. Предварителна информационна кампания към таксиметровите водачи

Няколко месеца преди конкурса да бъде проведена информационна кампания към водачите и

превозвачите относно организацията на движение, специалните стоянки, режима за достъп, контролните

мерки, правилата за работа около зоните на конкурса и обслужването на чуждестранни посетители.

15. Информационна кампания към хотелите и туристическия сектор

Хотели, места за настаняване, туристически агенции и туроператори в Бургас, Несебър и Слънчев бряг

да получат официални информационни материали. Така служителите им ще могат да насочват

посетителите към легални таксиметрови услуги и официалните места за качване.

16. Пилотен проект за дигитализация на таксиметровия сектор

ЕЦРТП предлага „Евровизия 2027" да бъде използвана като пилотна възможност за въвеждане на

модерна система за електронна идентификация и проверка на таксиметровите автомобили. Пилотният

модел може да включва електронно разрешение, QR идентификация, публична проверка на валидността, електронна информация за тарифите и електронно подаване на сигнали. След оценка на резултатите системата може да послужи като основа за национално приложение.

17. Категорично разграничаване между легалния сектор и нарушителите

При всички информационни и контролни действия институциите следва ясно да разграничават изрядните таксиметрови превозвачи и водачи от лицата, извършващи нерегламентиран превоз или конкретни нарушения. ЕЦРТП счита, че защитата на потребителите и туристите трябва да върви паралелно със защитата на репутацията и правата на коректно работещите таксиметрови водачи.