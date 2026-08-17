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Жени твърдят, че са измамени от свещеник

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Зоран Мамучевски

Две жени твърдят, че са били завлечени с пари от отец Зоран Мамучевски, който е служил до края на миналата година в храма на Горна Оряховица. Той е родом от Северна Македония.

Възрастна жена, която била жертва на домашно насиле, му дала за съхранение 9 хил. лева. След време тя си поискала парите. Зоран Мамучевски обаче обяснил, че ги дал за дарение. Самият той обясни пред Нова тв, че пенсионерката му дала парите за дарение. По случая има образувано досъдебно производство в прокуратурата във Велико Търново.

Друга жена също твърди, че била завлечена от свещеника.  Според нея с нейните пари бил направен ремонт на дома на свещеника. Той пък отрече и обясни, че единствено е препоръчал майстор за ремонт, а не носи никаква отговорност за последвалите действия. 

Зоран Мамучевски

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