Само трима от 18-те задържани в неонацисткия клуб в Пловдив с обвинения от прокуратурата

Сред тях е и момчето, заподозряно за побой над непалски граждани

Иззети са флагове с нацистка символика и други артикули, а групата се наблюдавала от години

Клубът се посещавал от не повече от 30 души, но не функционирал постоянно

Само трима от 18-те задържани в неонацисткия клуб в Пловдив получиха обвинения. Днес наблюдаващият прокурор ще поиска от съда да ги остави зад решетките, тъй като са привлечени към наказателна отговорност за проповядване на омраза.

Обвиняемите са 42-годишният наемател на частния клуб,

единият от обвинените в побой над непалски граждани Теодор Велев на 18 г., и 39-годишен мъж. Само най-възрастният е привлечен като извършител, останалите - като помагачи.

"Иззети са флагове с нацистка символика и други артикули. След това е предприето претърсване и изземване в домовете на някои от членовете и е открита литература с неонацистка тематика", каза зам.-районният прокурор на Пловдив Нено Димов. По думите му клубът се е използвал от години като щабквартира на пловдивското подразделение на международната неонацистка организация "Кръв и чест".

Разследващите проверяват за други нападения от членовете на групата. Установен е един опит за посегателство над гражданин, който обаче останал неуспешен. Няма информация за непълнолетни членове.

Прокурор Димов обясни също, че след като Районният съд освободи Теодор Велев под гаранция, са били събрани още много доказателства за вината на двамата тийнейджъри, а единият дори си признал пред разследващите. Стана ясно също, че собственикът на клуба в Пловдив е чужденец.

Прокурор Нено Димов беше категоричен също, че не е установена пряка връзка между задържаните за убийството на Младежкия хълм и неонацистката група, освен че някои от тях се познавали с част от членовете. "Няма доказателства те да да искали да се присъединят, нито да са присъствали в клуба", обясни той.

Групата се наблюдавала от години. През 2023 г. е имало производство за проповядване на забранени идеологии, което е било прекратено, заяви шефът на пловдивската полиция Васил Костадинов по Нова тв. По думите му по непотвърдена информация се е състояла сбирка с международно участие, но той отказа да посочи къде е била срещата. Тя е била неформална, основавала се и на определени предпочитания към музика. Така че срещата не била само идеологическа. Самата група съществувала от 2003 г.

Клубът се посещавал от не повече от 30 души, но не функционирал постоянно. Връзката с убийството на Георги Кузев била индиректна. От една страна, с развения флаг на снимката при убийството на Младежкия хълм, и от другата, че задържаният 18-годишен Тодор Велев в клуба, нападнал двамата непалски граждани, бил заедно с момчето, присъствало на убийството на Кузев.

Най-високо в йерархията бил съдържателят на клуба. В групата имало всякакви хора - баща с двамата му синове, имало студенти, включително в Пловдивския университет.