Николай Василев: Оставете туризма да печели от чужденците

Няма нищо страшно в това, че цените на хотелите в Бургас и наоколо ще се вдигнат заради домакинството на "Евровизия" догодина, смята бившият министър на икономиката Николай Василев.

Буквално часове след обявяването на града, където ще е конкурсът (другата кандидатура бе на София), се появиха информации за брутално поскъпване на офертите за нощувки по Южното Черноморие.

"Оставете туризма да печели. Пожелавам хотелите да са пълни с богати чужденци, в което се съмнявам, а не да останат празни. Вярвам в пазарната икономика, не е работа на държавата да се меси в определянето на цените. Като има наплив на туристи, е нормално и цените да се вдигнат. Не виждам причини да защитаваме бедните германски туристи. Другото е държавен комунизъм като в Северна Корея или Куба, коментира Василев по bTV.

Според него влизането на България в еврозоната няма нищо общо с инфлацията и не трябва да се плашим, ако ръстът е 4,5%. Няма как са се вдигнат заплатите, а цените на услугите да останат същите.

Според финансиста е добре, че България има редовно правителство на партия с мнозинство, а не се управлява от коалиция. Василев обаче не смята за нормално да се говори как друга държава (в случая Турция) ще получи възможност да строи магистрала тук само след договорка, а не след обявяване на обществена поръчка.

За мен това е ляво социалистическо правителство без стройна икономическа политика. Нека не се занимават само с цените. Къде са чуждестранните инвестиции, къде са чуждите заводи тук? Съсипваме бизнеса от проверки за цени, което за мен е комунизъм, смята Василев.