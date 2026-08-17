Новата метростанция „Ген. Владимир Вазов“ осъмна със счупен навес

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Счупени са няколко стъклени панела от навеса над входа на новата метростанция „Ген. Владимир Вазов“. Това се случва само дни след официалното откриването на участъка от третата линия.

Козирката на един от входовете на метростанция „Ген. Владимир Вазов" е счупена. Няколко от стъклените панели са за подмяна. Щетите са за хиляди евро.

Снимки на щетите са публикувани в социалните мрежи. На кадрите се виждат няколко повредени панела от прозрачната конструкция над входа на станцията. Стъклото е раздробено на множество малки фрагменти, но е останало в рамките на панелите.

От "Метрополитен" са извършили проверка и са установили, че пораженията не представляват опасност за гражданите. От дружеството са поръчали две нови стъкла, като доставката и монтажът се очакват между 20-ти и 30-ти август 2026 г.

Засега не е ясно какви са причините - дали са вандалите или некачествено стъкло, съобщава бТВ.

Трите нови метростанции от третата линия под бул. "Ген. Вл. Вазов" - "Стадион Георги Аспарухов", „Бесарабия" и „Ген. Владимир Вазов", бяха открити в петък.

Новите станции осигуряват по-бърза транспортна връзка за жителите на „Подуяне", „Хаджи Димитър", „Сухата река" и „Левски", както и за пътуващите от автомагистрала „Хемус".