Общинските екипи продължават косенето на тревните площи в Русе

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Екипите на ОП „Паркстрой" и ДЗЗД „Паркстрой" продължават дейностите по косене на тревни площи и прилежащи части на улици и булеварди в Русе и в периода от 17 до 21 август. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Служителите на общинското предприятие извършват дейности по косене в района на ул „Славянска", бул „Фердинанд", бул „Цар Освободител", ул. „Борисова", бул. „България", кв. „Ялта", Парк на младежта, бул. „Съединение".

ДЗЗД „Паркстрой" извършва дейности по обслужване на скатове, средни ивици, пътни възли и прилежащи площи по ж.к. „Локомотив"; пътен възел „ЛВЗ"; ул. „Студентска" и прилежащи площи; между ул. „Студентска" и ул. „Неофит Рилски"; ж.к. „Здравец", между улиците „Петрохан", „Околчица", „Байкал", „Захари Стоянов" (80-тици); ж.к. „Здравец", комплекс „Космонавти"; ж.к. „Здравец", блокове „Марица", „Силистра", „Тича"; ул. „Потсдам" и прилежащи площи; ж.к. „Здравец Север 1"; ул. „Чипровци" и прилежащи площи от ул. „Захари Стоянов" до ул. „Шипка" ; ж.к. „Родина 1"; ж.к. „Родина 2"; ж.к. „Дружба 3" и разширение; ж.к. „Дружба 1"; ж.к. „Дружба 2"; ж.к. „Дружба 3", блокове „Волани" и бл. 56; ж.к. „Дружба 3", блокове 1, 2, 3, 4, бл. „Мимоза"; ж.к. „Дружба 3", между бл. 4 и блокове „Мая" и „Габриела".

При неподходящи метеорологични условия дейностите ще се изпълняват в следващи благоприятни дни.