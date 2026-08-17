Подпалили колата на сина на Венци Мицов (Снимки)

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Колата на Лазар Мицов - синът на музиканта Венци Мицов е била подпалена рано тази сутрин. Според баща му огънят е тръгнал от подпалени кашони до близките контейнери. Това разказва Венцислав Мицов в своя фейсбук публикация. КАДЪР: Фейсбук/Венцислав Мицов

"Цяла нощ обикаляме района, минахме буквално преди 15 минути покрай вашия блок и нямаше никой, всичко беше спокойно", казали полицаите на сина му. КАДЪР: Фейсбук/Венцислав Мицов

Мицов казва още, че неговият автомобил е надраскан с ключове.

И се обръща към подпалвачите: "Вие не заслужавате правосъдие. Вие заслужавате да ви сложат в рамки. И да ви показват навсякъде с превантивна цел. Да видим в какво можем да се превърнем скоро, ако продължаваме така..." КАДЪР: Фейсбук/Венцислав Мицов

Ето какво гласи цялата му публикация:

Понеделник сутрин, около 5.00 часа...

Европейски съюз, Шенген, София (проектостолицата на Евровизия), Младост 4 (панелката върви около 250 000 евро).

Това е Нисан Xtrail първо поколение, струващ около 3500 лева, който синът ми си купи със спестявания.

Тъкмо оправи гърнето оня ден, че се върна от Сърбия и то падна на Калотина, та го връзвахме с тел.

Тази сутрин в 5.00 някакви весели хора са минали оттам, видяли са разхвърляни кашони до кофата за боклук.

И какво правите вие, когато видите кашони? Много ясно, че моментално ги палите.

В резултат - идва пожарна (при това много бързо, евала на пожарникарите). Идва и полиция.

Полицаите са казали на Лазар Мицов - "Цяла нощ обикаляме района, минахме буквално преди 15 минути покрай вашия блок и нямаше никой, всичко беше спокойно"...

Сега следва преценка на щетите. Ако колата има оправия - ще я оправяме. Но не съм оптимист. А и кой прави пълно каско на кола, струваща 3000 лева...

Моята кола пък е с щети от ключове, таман на две места на капака. Ама айде, тя има пълно каско, че е лизигова...

Обаче аз искам да попитам политиците - с тия оли*рени, палещи кашони в Младост ли ще правите референдуми за бъдещето на страната ни?

И тази запалена кола на Лазар, която е символ на панелната ни демокрация ми дава повод да поискам нещо важно - необразованите хора да нямат право оттук нататък да гласуват.

И не се шегувам. Колата е символ. Стара кола, запалена поради стечение на обстоятелствата от лайри, живеещи поради ирония на съдбата.

Само че на мен ми писна да живея по стечение на обстоятелствата.

А на подпалвачите искам да кажа следното - вие не заслужавате правосъдие. Вие заслужавате да ви сложат в рамки. И да ви показват навсякъде с превантивна цел. Да видим в какво можем да се превърнем скоро, ако продължаваме така...

Както казваше Мария Илиева и Криско, цитиращи Бурзум - "Палим, палим"...