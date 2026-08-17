Пламен Димитров: Очаквам минималната заплата да е 670-680 евро догодина

КНСБ очаква минималната работна заплата през 2027 г. да бъде между 670 и 680 евро, спрямо сегашните 620,20 евро. Това заяви президентът на синдиката Пламен Димитров след второто заседание на междуведомствената работна група към Министерството на финансите, която подготвя нов механизъм за определяне на най-ниското трудово възнаграждение.

Засега социалните партньори са постигнали съгласие минималната заплата да се определя на базата на четири основни критерия. Те включват инфлацията при т.нар. малка потребителска кошница, общото равнище и разпределението на работните заплати, ръста на средната годишна работна заплата и дългосрочната динамика на производителността на труда.

По думите на Димитров обаче няма съгласие минималната заплата да бъде обвързана с 50% от средната основна заплата.

"Това не кореспондира с това, което беше предложено, поне коментирано публично от правителството. Ние нямаме съгласие никакво такова по отношение на 50% от основна-средна, мерена през някакви регистри на заетостта и така нататък. Такива неща стана ясно, че ние от синдикатите никога не сме давали съгласие, няма и да дадем. Тоест по това няма съгласие и не мисля, че ще има съгласие по този подход", заяви президентът на КНСБОт Българската стопанска камара също не очакват минималната заплата да нарасне с двуцифрен процент през следващата година. Председателят на БСК Добри Митрев заяви, че работодателите и синдикатите продължават да имат различни позиции, но изрази надежда да бъде намерено общо решение.

"Ние винаги спорим със социалните си партньори. Всеки иска нещо повече или пък по-малко. Аз съм донякъде оптимист, че ще намерим. Ако пък не намерим, както няма да се случва за първи път, все пак правителството трябва да вземе решение", каза Митрев.

Преговорите ще продължат в понеделник, когато социалните партньори ще обсъдят каква тежест да има всеки от четирите показателя в новата формула. Именно това предстои да определи конкретния механизъм, по който ще се изчислява минималното възнаграждение.

Ако не бъде постигнато споразумение между държавата, работодателите и синдикатите, правителството ще трябва да определи размера на минималната работна заплата за 2027 г. в началото на бюджетната процедура.

Очаква се днес разговорите да продължат.