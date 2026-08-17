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18-годишен и три жени са обвиняеми за отвличането и грабежа на 26-годишна в Сушица

Дима Максимова

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Младеж на 18 години и три жени – на 32,  25 и 22 години са привлечени като обвиняеми за отвличане, побой и грабеж на 26-годишна жена. И четиримата извършители са от с. Сушица. Задържани са за 72 ч. 

На Голяма Баогородица  в 06:13ч. в дежурната част на РУ Горна Оряховица е получен сигнал, че на същата дата 26-годишна жена от Горна Оряховица е била откарана против волята си в с. Сушица, общ. Стражица. Там група лица й нанесли побой, отрязали й косата и отнели от владението й мобилен телефон и 50 евро.

При съвместни издирвателни и процесуално-следствени действия на полицаите в Стражица и Горна Оряховица първоначално бяха задържани 7 души, участвали в издевателствата.  Разследването обаче е изяснило, че съпричастни към извършеното престъпление са 18-годишният и трите жени. 

На 16 август 32-годишната и на 22-годишната извършителки са пуснати срещу парична гаранция от по 500 евро. На другите двама извършители мерките за неотклонение предстои да се разглеждат.

Вражда между ромски кланове от горнооряховския квартал Калтинец и стражишкото село стои зад посегателството над 26-годишната жена. Тя е проституирала и мислела, че се качва в колата, за да бъде отведена при клиент.

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