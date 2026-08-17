Млад мъж е с мозъчен кръвоизлив след сбиване на две компании в дискотека в Свищов

32-годишен мъж от тетевенското село Галата е задържан за жесток побой над млад свищовлия, който е в болница с мозъчен кръвоизлив.

Сигнал за сбиване между клиенти в кафе-бар в Свищов, е подаден на тел.112 около 1:25ч. след полунощ на 16 август. Полицаите са изяснили, че в дискотеката възниква конфликт между две компании, който прераства в сбиване. В мелето са били нанесени удари с юмруци и ритници по главата и тялото на 25-годишен жител на Свищов.

Мъжът е откаран по спешност в МБАЛ в гр. Плевен с диагноза мозъчен кръвоизлив. По реда на ЗМВР за срок до 24 часа е задържан 32-годишен мъж от с. Галата, общ. Тетевен.

Работата по изясняване на случая продължава.