Близо 3 месеца издирват изчезналата край Панчарево Тоня Папукчиева

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Близо 3 месеца близките на 75-годишната Тоня Папукчиева – Бодурова я издирват.

До този момент няма потвърдена информация какво се е случило с нея и къде се намира, пише дъщеря ѝ във фейсбук.

За последно възрастната жена е била видяна на 20 май 2026 г. около 17:15 ч. в Панчарево, в алеята между спирка „Плажа" и спирка „Кокалянско ханче".

В деня на изчезването си 75-годишната жена е била облечена с тъмносиньо яке, лилава плетена шапка, черен спортен панталон, черни спортни обувки Crivit. Висока е около 158 см, с много светла/бяла коса и зелени очи. 75-годишната Тоня Папукчиева – Бодурова

"Ако сте виждали тази жена по всяко време след 20.05., дори преди седмици или месеци, моля, свържете се с мен", призовава дъщеря ѝ Iliyana Krupa.

Хората, които разполагат с информация за изчезналата, могат да сигнализират на телефон 112.

Ето какво гласи цялата публикация във фейсбук:

Изминаха почти три месеца, откакто майка ми Тоня изчезна. Въпреки търсенето и многобройните проверки, до този момент няма потвърдена информация какво се е случило с нея и къде се намира.

Последното сигурно виждане е на 20.05.2026 г. около 17:15 ч. в Панчарево, в алеята между спирка „Плажа" и спирка „Кокалянско ханче".

От този момент нататък няма потвърдена следа от нея.

В деня на изчезването Тоня е била облечена с:

тъмносиньо яке

лилава плетена шапка

черен спортен панталон

черни спортни обувки Crivit

Тя е на 75 години, висока е около 158 см, с много светла/бяла коса и зелени очи.

Моля ви, погледнете внимателно снимката, особено хората, които живеят или работят в София и околностите.

Не търсим само скорошни виждания. Ако сте виждали тази жена по всяко време след 20.05., дори преди седмици или месеци, моля, свържете се с мен. Възможно е тогава да не сте знаели, че тя е обявена за издирване.

Дори най-малкият детайл може да се окаже важен – къде сте я видели, приблизителна дата и час, накъде е вървяла, дали е била сама или е разговаряла с някого.

Прилагам снимка на Тоня от самия ден на изчезването, на която е с описаните дрехи.

Моля, споделяйте публикацията. След толкова време за нас всяка достоверна информация е изключително ценна.