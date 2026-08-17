Близо 3 месеца издирват изчезналата край Панчарево Тоня Папукчиева

Близо 3 месеца близките на 75-годишната Тоня Папукчиева – Бодурова я издирват.
До този момент няма потвърдена информация какво се е случило с нея и къде се намира, пише дъщеря ѝ във фейсбук.
За последно възрастната жена е била видяна на 20 май 2026 г. около 17:15 ч. в Панчарево, в алеята между спирка „Плажа" и спирка „Кокалянско ханче".
В деня на изчезването си 75-годишната жена е била облечена с тъмносиньо яке, лилава плетена шапка, черен спортен панталон, черни спортни обувки Crivit. Висока е около 158 см, с много светла/бяла коса и зелени очи.
"Ако сте виждали тази жена по всяко време след 20.05., дори преди седмици или месеци, моля, свържете се с мен", призовава дъщеря ѝ Iliyana Krupa.
Хората, които разполагат с информация за изчезналата, могат да сигнализират на телефон 112.
Ето какво гласи цялата публикация във фейсбук:
Изминаха почти три месеца, откакто майка ми Тоня изчезна. Въпреки търсенето и многобройните проверки, до този момент няма потвърдена информация какво се е случило с нея и къде се намира.
Последното сигурно виждане е на 20.05.2026 г. около 17:15 ч. в Панчарево, в алеята между спирка „Плажа" и спирка „Кокалянско ханче".
От този момент нататък няма потвърдена следа от нея.
В деня на изчезването Тоня е била облечена с:
тъмносиньо яке
лилава плетена шапка
черен спортен панталон
черни спортни обувки Crivit
Тя е на 75 години, висока е около 158 см, с много светла/бяла коса и зелени очи.
Моля ви, погледнете внимателно снимката, особено хората, които живеят или работят в София и околностите.
Не търсим само скорошни виждания. Ако сте виждали тази жена по всяко време след 20.05., дори преди седмици или месеци, моля, свържете се с мен. Възможно е тогава да не сте знаели, че тя е обявена за издирване.
Дори най-малкият детайл може да се окаже важен – къде сте я видели, приблизителна дата и час, накъде е вървяла, дали е била сама или е разговаряла с някого.
Прилагам снимка на Тоня от самия ден на изчезването, на която е с описаните дрехи.
Моля, споделяйте публикацията. След толкова време за нас всяка достоверна информация е изключително ценна.
Благодаря от сърце на всички, които не спират да помагат.