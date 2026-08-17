Пиян и без книжка задигна кола на общината в Свищов, спряха го в близко село след дрифтове

37-годишен мъж е задържан в полицейския арест за 24 часа, след като пиян и без книжка задигна автомобил на общината и отпраши към село.

На 16 август в 22:05ч. е получен сигнал от кмета на Община Свищов за противозаконно отнет от автомивка в Свищов автомобил, на общинската администрация. "Колата е била откарана за обслужване, когато един от работниците на автомивката, който бил с близо 2 промила алкохол, се качил зад волана и отпрашил. Щял е да предизвика катастрофа, правил дрифтове. Аз разбрах за случилото се от шофьор на другата кола, когото е щял да блъсне в село Царевец", разказа пред "24 часа" кметът Генчо Генчев.

Колата, марка "Хюндай" е спряна в село Българско Сливово. Водачът е осъждан, неправоспособен, а пробата му за алкохол отчита концентрация 1,86 промила. 37-годишният извършител е задържан за срок до 24 часа.

В РУ Свищов е образувано досъдебно производство за незаконното отнемане на общинското превозно средство.

Подобен случай в Свищов имаше и на Великден. 75-годишен мъж открадна автобус от автогарата в крайдунавския град. Той подкара превозното средство, за да се прибере в родното си село Козловец. Полицията в Свищов бързо го спря и задържа още на изхода на града.