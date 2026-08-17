Русе ще посрещне на 18 август гребците от Международната дунавска регата ТИД

Русе отново ще бъде домакин на най - голямата в Европа и в света туристическа гребна регата. Участниците в 69-ото издание на ТИД - Международната туристическа дунавска регата, ще акостират на 18 август, вторник, на брега до яхтклуб „Порт Русе". Очаква се да пристигнат близо 100 лодки от осем държави – Германия, Великобритания, Хърватия, Чехия, Швейцария, Нидерландия, Австрия и България. Българските представители са около 80, а сред тях има и 10 русенци. Гребците ще бъдат посрещнати официално в 19 часа от представители на Община Русе и на Туристическо дружество „Приста".

Регатата стартира на 20 юни от германския град Инголщад, близо до изворите на реката, и премина през германския, австрийския, словашкия, унгарския, хърватския и сръбския участък. Участниците изминават над 2500 км по Дунав – от Инголщад до Сулина, където реката се влива в Черно море. Тази година походът е още по предизвикателен заради ниското ниво на Дунав, което затруднява придвижването.

На 9 август лодките навлязоха в България през Ново село, Видинско. Преходът в българския участък продължава около две седмици, а финалът ще бъде на 23 август в Силистра.

В Русе гребците ще останат до 20 август, като 19 август е определен за свободен ден, в който Община Русе ще предложи безплатна туристическа обиколка, чрез която гостите да се запознаят с културно историческото наследство на града.

След това регатата ще отплава към Ряхово, Тутракан, Ветрен, Силистра, Браила и делтата на Дунав.