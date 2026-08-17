ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Персонализиран модел на първия електрически "Ферар...

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23400923 www.24chasa.bg

Роднини трошиха линейка пред спешната помощ в Павликени след смъртта на 53-годишен мъж

Дима Максимова

[email protected]

2836
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Линейка СНИМКА: Архив

Досъдебно производство за повреждане на линейка и отправяне на закани към медицински лица е започнато в полицията в  Павликени.

На 15 август в 22:30ч. в манипулационната на ФСМП в гр. Павликени е докаран 53-годишен мъж с оплакване за гадене и стомашни проблеми. Той бил в това състояние от два дни, по данни от разследването. Роднините на пациента влизат в манипулационната на филиала и се държат арогантно с медицинския екип. Мъжът почива в следствие на остра сърдечносъдова недостатъчност.

При вестта за смъртта напрежението между близките на починалия и медицинския екип ескалира. Отправени са обиди и заплахи към медицинския персонал, нанесени са удари по паркираната пред сградата на спешния център линейка и е счупена чистачка на специалния автомобил.

По случая са разпитани свидетели, посочват от полицията.

Образувано е досъдебно производство.

Линейка СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики в световния безпорядък