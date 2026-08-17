Роднини трошиха линейка пред спешната помощ в Павликени след смъртта на 53-годишен мъж

Досъдебно производство за повреждане на линейка и отправяне на закани към медицински лица е започнато в полицията в Павликени.

На 15 август в 22:30ч. в манипулационната на ФСМП в гр. Павликени е докаран 53-годишен мъж с оплакване за гадене и стомашни проблеми. Той бил в това състояние от два дни, по данни от разследването. Роднините на пациента влизат в манипулационната на филиала и се държат арогантно с медицинския екип. Мъжът почива в следствие на остра сърдечносъдова недостатъчност.

При вестта за смъртта напрежението между близките на починалия и медицинския екип ескалира. Отправени са обиди и заплахи към медицинския персонал, нанесени са удари по паркираната пред сградата на спешния център линейка и е счупена чистачка на специалния автомобил.

По случая са разпитани свидетели, посочват от полицията.

Образувано е досъдебно производство.