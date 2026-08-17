Започна подготовката по поставянето на бюст-паметника на княз Александър I в Русе

В Русе стартира подготовката за поставянето на бюст-паметника на княз Александър I Български. Решението бе гласувано по-рано през тази година на сесия на Общинския съвет, като монументът ще се намира в парковата зона на едноименния площад в крайдунавския град. Очаква се бюст – паметникът да бъде тържествено открит на 15 септември. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Монументът ще бъде с височина 3 метра и ще се издига върху гранитен постамент с размери 1,50 на 1,50 м. Локацията е избрана и предвид факта, че в непосредствена близост се намира Паметникът на загиналите в Сръбско-българската война, като по този начин се оформя хармонична мемориална среда, допълнена от символиката на сградата на Регионалния исторически музей, на която е поставен гербът на Хесенската династия – родът на Княз Александър I. Всичко това позволява запазване на озеленяването и хармонията в пространството на площада.

Изпълнението на проекта налага демонтажа и преместването на съществуващата метална беседка на няколко метра встрани от настоящото местоположение. Дейностите са планирани предварително и се извършват за сметка на инициаторите за поставянето на бюст-паметника. За гарантиране безопасността на минувачите в момента на място са разположени и строителни ограждения.

Изграждането на бюст-паметника на първия български владетел от новата история на България се реализира от инициативен комитет с председател арх. Емил Вичев и членове Нина Лишовска-Тодорова, Николай Белчев, Калоян Тончев, Камен Патриков, Пламен Бейков, проф. Николай Ненов, Евелина Вичева-Айзнер и Николай Алексиев. Изграждането на бюст-паметника на първия български владетел от новата история на България се реализира от инициативен комитет с председател арх. Емил Вичев и членове Нина Лишовска-Тодорова, Николай Белчев, Калоян Тончев, Камен Патриков, Пламен Бейков, проф. Николай Ненов, Евелина Вичева-Айзнер и Николай Алексиев. Цялостната реализация на проекта е със средства, осигурени от членовете на инициативния комитет.