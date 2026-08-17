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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23400989 www.24chasa.bg

Министърът на правосъдието ще ръководи политиката в областта на правната помощ

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Правосъдният министър Николай Найденов

Министърът на правосъдието ще назначава и освобождава председателя и заместник-председателя на Националното бюро за правна помощ (НБПП), предвиждат промените в Закона за правната помощ, качени за обществено обсъждане.

Промяната цели по-ясно обвързване на правомощията с отговорността за държавната политика в областта на правната помощ. Тя се разработва, координира и провежда от министъра на правосъдието, а НБПП е органът, чрез който се организира и прилага на практика. Бюрото е и второстепенен разпоредител по бюджета на Министерството на правосъдието.

Правосъдният министър Николай Найденов
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