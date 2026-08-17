"Ще ти нарежа червата", кани се търговец с нож на конкурент в спор за място на сергия

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Досъдебно производство за закана с убийство е започнато в РУ Горна Оряховица, след като възрастен търговец се закани с нож на конкурент за по-централно място за разпъване на сергия в лясковското село Добри дял.

Случката се разиграла на Голяма Богородица. Около 9ч. сутринта на тел.112 е получено съобщение за възникнал скандал в с. Добри дял. Установено е, че между двама мъже е избухнала разпрат по повод мястото за разполагане на сергия за продажба в централната част на селото.

68-годишен мъж от с. Илийно, общ. Омуртаг, държейки нож, отправил към 26-годишен жител на Горна Оряховица закана, че ще му нареже червата.

Обстоятелствата около инцидента се резследват.