Спират тока и водата на незаконните сгради в местността Баба Алино, предстои и събарянето им

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230 са актовете за сгради, които нямат подробен устройствен план

Дванадесет от сградите вече са със заповеди за премахване

Според Шишков от местното ВиК дружество и електроразпределителното дружество не оказват нужното съдействие

Държавата и Община Варна предприемат нови действия срещу т.нар. „незаконен град" в местността „Баба Алино". Предстои спиране на водоснабдяването и електрозахранването на незаконните постройки, както и издаването на нови заповеди за тяхното премахване.

Това заявиха регионалният министър Иван Шишков и кметът на Варна Благомир Коцев.

Към момента за 12 от сградите вече има издадени заповеди за премахване. По думите на Коцев още осем заповеди се очаква да бъдат издадени в близките седмици.

„В рамките на седмица-две общият брой на заповедите за събаряне ще достигне 20", заяви кметът на Варна Благомир Коцев. Очакванията са до месец всичките 22 сгради, за които вече има констативни актове, да бъдат със заповеди за премахване.

Една от следващите стъпки е прекъсване на водоснабдяването и електрозахранването на незаконните постройки.

По думите на Иван Шишков държавата вече е започнала процедура за смяна на управителя на „ВиК – Варна", като целта е с новото ръководство да бъде намерено техническо решение за спиране на водата към сградите.

„Ще сменим всички, които са замесени по случая. Съвсем скоро с новото управление на ВиК ще намерим техническото решение и ще спрем водата на сградите от незаконното строителство", заяви Шишков.

Той определи случая като безспорно незаконно строителство и посочи, че през годините в него са участвали множество институции.

„Много институции досега са участвали в това беззаконие и се надявам сега съдебната система да застане на страната на гражданите. Искам да видим началото на събарянето на тези сгради", каза регионалният министър.

Според Благомир Коцев още през 2025 г. общината е поискала спиране на електрозахранването при издаването на първите пет заповеди за спиране на строителството.

От „ВиК – Варна" и „ЕРП Север" обаче са отказали, тъй като основното електрозахранване и водоснабдяване преминават през законно построена сграда, от която има разклонения към незаконните постройки.

„За да се спре електрозахранването и водоснабдяването на незаконните сгради, трябва да се спре и на законната", обясни Коцев.

По думите му дружествата са поискали да бъде установена точната граница, от която може да бъде прекъснато захранването само на незаконното строителство.

Кметът съобщи, че към момента има 22 констативни акта за сгради в местността, които предстои да се превърнат в заповеди за премахване.

Дванадесет от сградите вече са със заповеди за събаряне, а за още осем се очаква такива документи да бъдат издадени в близките седмици.

Така, ако процедурата върви по план, до две седмици заповедите ще станат 20, а до месец всички 22 сгради ще имат издадени заповеди за премахване.

Реалното събаряне обаче няма да зависи само от общината. Според Шишков срокът ще бъде определен и от съдебните процедури.

Шишков посочи още, че са установени 230 акта за сгради, които нямат подробен устройствен план. Според него тези постройки не е трябвало да получават удостоверения за търпимост.

Той призова кмета на Варна да оттегли и отмени допускането на подробен устройствен план за територията, като заяви, че документът съдържа сериозни пороци и представлява опит вече установено незаконно строителство да бъде регламентирано.

Проверките по случая продължават.

Регионалният министър отрече по времето, когато е бил служебен министър, при него да е постъпвал сигнал за местността „Баба Алино" и заяви, че тогава не е извършвал проверка по случая.

По повод въпроса как е възможно дадена сграда да бъде незаконна, след като собственикът разполага с нотариален акт за жилището, Шишков обясни, че не знае какви документи е представил инвеститорът.

Той допусна и наличие на корупция при изграждането на незаконните сгради.

Казусът с „Баба Алино" остава сложен и заради множеството отделни имоти и вече възникналите съдебни спорове. Предстои институциите да преминат от констатациите и заповедите към реалното изпълнение на мерките.

А дали ще се стигне до събаряне на сградите и кога ще стане това, ще зависи както от действията на общината и държавните институции, така и от решенията на съда.