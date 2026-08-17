64-годишен получи инсулт зад волана и катастрофира на черен път край Стражица

64-годишен шофьор получи мозъчен инсулт зад волана и заби колата си в паркирано превозно средство на черен път, водещ към язовир до Стражица, съобщи полицията.

На 15 август.около 15:10ч. в полицейското управление в града е получен сигнал за настъпила катастрофа на земен път, отворен за обществено ползване и водещ към язовир. "Фиат Панда", управляван от 64-годишен мъж, се блъска отзад в паркирано вдясно по посоката му на движение друго превозно средство.

Пристигналият автопатрул и екип на спешна помощ Стражица установяват, че водачът има некоординирани движения и труден говор. След преглед във филиала мъжът се почувствал зле, откаран е в МОБАЛ - Велико Търново, където е оставен за лечение с диагноза мозъчен инсулт.

В РУ Стражица е образувана преписка.