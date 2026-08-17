ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Персонализиран модел на първия електрически "Ферар...

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23401387 www.24chasa.bg

12 са ранени при катастрофата, предизвикана от диво прасе в Странджа

Димчо Райков

[email protected]

1528
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Дивите прасета често изкачат на пътищата в Странджа.

12 души бяха ранени при катастрофата, причинена от диво прасе в Странджа. Нелепият екшън се разиграл снощи в участъка между Бургас и село Маринка.

Глиганът се появил изневиделица на пътя около 21 ч. и в него се блъснал "Сеат Ибиса", пътуващ в посока Бургас. Колата се завъртяла и се оказала в насрещното движение. Идващ насреща автобус на турски туроператор спрял, за  да окаже помощ. Хората слезли от него, но друг "Фолксваген", идващ отсреща, се блъснал в тях и сеата.

За щастие няма загинали при верижната катастрофа.

В бургаската болница "Сърце и мозък" обаче са настанени 71-годишният шофьор на фолксвагена и жена му, които са с контузия на гръдния кош. 47-годишната им дъщеря също е хоспитализирана с фрактурата на ключицата и реброто. И тримата са без опасност за живота, казаха от здравното заведение. Другите 9 са по-леко ранени, като 6 от тях са оставени за лечение в болницата.

Катастрофите с диви прасета са често явления по пътищата в Странджа. Толкова масово пострадали при лошо стечение на обстоятелставта обаче не е имало. 

Дивите прасета често изкачат на пътищата в Странджа.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики в световния безпорядък