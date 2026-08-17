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1110 спортни стоки менте иззеха от магазини в Албена

Дияна Райнова

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Полиция СНИМКА: Архив

1110 артикула спортни стоки менте бяха иззети от магазини в Албена, съобщават от Областната дирекция на МВР - Добрич.

На 15 август, около 11 часа са извършени две проверки на търговски обекти в курорта „Албена". Установени и иззети са общо 1110 артикула спортни стоки от различни марки. Те са били обект на продажба без съгласието на притежателя на изключителното право.

По двата случая са образувани досъдебни производства.

Преди седмица бяха иззети спортни стоки менте в Кранево. Вече около 4 месеца при проверки на търговски обекти в Добрич, Балчик, Каварна са изземват при проверки от обект от 100 до 1000 спортни стоки.

Полиция СНИМКА: Архив

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