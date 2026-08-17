Пешеходец почина, блъснат от кола на кръстовище в Кюстендил

Пешеходец почина, след като бе блъснат от кола на околовръстното на Кюстендил. Тежкият инцидент е станал в неделя, малко след 21.00 ч., на кръстовището, образувано от ул. „София" и околовръстното шосе на Кюстендил.

20-годишен водач на лек автомобил „Тойота" е блъснал 71-годишен пешеходец. Пешеходецът е починал на място. Водачът на лекия автомобил е задържан с полицейска заповед. Резултатите от направените му тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Кюстендил, уведомена е прокуратурата.