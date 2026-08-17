55 грама канабис и пликове с хероин са иззети в Добричко

55 грама канабис са иззети от палатков лагер край Камен Бряг, пликове с хероин от жилище в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 17 август, около 00:10 часа в град Добрич е извършена проверка на 29-годишен мъж. Установена е ръчно свита цигара със суха тревна маса, реагираща на канабис, и свивка с кристално вещество, реагиращо на метаамфетамин. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство.

На 14 август в село Камен бряг е извършена проверка на нерегламентиран палатков лагер, изграден в общински имот. В хода на проверката на място са установени двама мъже - на 20 и 19 години, и 17-годишно момиче. При последвалите процесуално-следствени действия са установени суха тревна маса с общо тегло 55 грама, реагираща на канабис, и около 10 грама сушени гъби от неопределен към момента вид. Тримата са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Пак на 14 август в хода на специализирана полицейска операция по линия на наркотични вещества е извършена проверка на частен имот на територията на град Добрич. В жилището в квартал „Балик" са установени пликове с прахообразно вещество, реагиращо на хероин. С полицейска мярка за срок до 24 часа са задържани 51-годишен мъж и 26-годишна жена. По случая е образувано досъдебно производство.