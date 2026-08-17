ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арестуваха мъж, нападнал полицай в село Дъбово

Времето София 29° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23401636 www.24chasa.bg

Шофьор блъсна колоездач в Чепеларе и избяга

1532
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Полиция Снимка: Дима Максимова

Шофьор е ударил велосипедист в Чепеларе и е избягал от мястото на инцидента, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Смолян. Водачът е установен по-късно от полицията.

Инцидентът е станал на ул. „Васил Дечев“ в града. Мъж на 79 години от Смолян, управлявал лек автомобил „Тойота РАВ 4“, предприел изпреварване на велосипед, управляван от 45-годишен жител на Чепеларе. По данни на полицията шофьорът не спазил необходимата дистанция при маневрата и блъснал велосипедиста, след което напуснал местопроизшествието. 

Пострадалият е транспортиран в Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ в Смолян, където е установена фрактура на крака. Няма опасност за живота му.

Пробите на двамата водачи за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство.

От началото на годината в област Смолян са регистрирани над 10 170 нарушения на скоростните режими. В рамките на националната операция „Скорост“, проведена в началото на август, са засечени 387 нарушения на скоростта, допълниха от полицията.

 

 

 

 

 

 

Полиция

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики в световния безпорядък