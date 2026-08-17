Пускат първата част от зеления ринг през септември

Участъкът при бул. "Цариградско шосе" ще осигури по-удобен и безопасен пешеходен достъп до зала "Арена София" за Европейското първенство по волейбол, на което столицата ще е домакин

Първите промени по трасето на „Зелен ринг София" започват през септември. В навечерието на Европейското първенство по волейбол част от бъдещата отсечка „Изток" при бул. „Цариградско шосе" ще бъде преобразена, за да осигури по-удобен и безопасен пешеходен достъп до „Арена 8888 София", съобщиха от Столичната община.

Предстои разчистване и подготовка на трасето, изграждане на временна пешеходна алея и ново осветление. Железопътният тунел под бул. „Цариградско шосе" ще бъде почистен, обновен и осветен, а от локалното платно на булеварда ще бъде изграден нов пешеходен достъп със стълби към трасето на зеления ринг.

Така голямото спортно събитие се превръща и в повод да бъде направена първата реална стъпка към връщането на едно изоставено градско пространство на хората. Трансформацията по трасето ще улесни придвижването пеша между градския транспорт, локалното платно на бул. „Цариградско шосе", бъдещия зелен ринг и спортната зала.

Част от подобренията са планирани така, че да останат за дългосрочно ползване. Такъв ще е новият пешеходен достъп към зеления ринг от локалното платно на бул. „Цариградско шосе", до х-л East Plaza — чрез стълби. Той не влиза в обхвата на техническия проект за проектиране на отсечката от ринга и ще остане достъпен за гражданите и гостите на града и след приключването на първенството.

Инициативата се реализира в партньорство с East Plaza Hotel Sofia, който ще подкрепи облагородяването на пространството, уточняват от общината.

Зеленият ринг е един от мащабните стратегически проекти на общината и предвижда преобразяване на близо 30 км изоставени и слабо използвани терени около широкия център на София в свързана система от зелени градски пространства за ходене пеша, колоездене, спорт, отдих, игра и култура.

Идеята е рингът да свърже големите паркове на София, съществуващата велосипедна мрежа и множество спортни, културни и образователни обекти. Трасето преминава през 30 гъсто населени квартала, а близо 250 000 софиянци ще имат пряк достъп до новото зелено пространство.

Целта е да се създаде нов тип градска среда – линеен парк, който свързва квартали и хора и дава възможност ежедневното придвижване в София да става по-лесно пеша или с велосипед като шанс за екологичен и здравословен начин на живот, посочват от общината.

Отсечката „Изток" е сред най-напредналите части от проекта и е планирана като първа за реализация. Тя преминава през богато озеленени територии и бивши железопътни пространства, които имат потенциал да се превърнат в нов зелен коридор през града.

За трасето от района на гара „Пионер" до бул. „Шипченски проход" вече има приет подробен устройствен план. Столична община продължава работата с подготовката на заданието за технически и работен проект за отсечка „Изток".

Предстои и първи градски фестивал, посветен на зеления ринг, на който плановете за развитието на трасето ще бъдат представени и обсъдени с хората от района.

Идеята за подобна зелена връзка през София има история от десетилетия. Нейни основи могат да бъдат открити още в Генералния транспортно-комуникационен план от 1990 г. Днес тази дългогодишна градоустройствена идея постепенно преминава от плановете към реалното градско пространство.

България ще бъде един от четирите домакина на Европейското първенство по волейбол за мъже 2026, което ще се проведе между 10 и 27 септември в Италия, България, Финландия и Румъния. Всички мачове на националния отбор ще се играят в „Арена София".