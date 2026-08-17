Сменят счупените стъкла на метростанция "Ген. Вл. Вазов"

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Проблеми има и с един от ескалаторите там

Счупените стъкла на метростанция "Ген. Вл. Вазов" ще бъдат подменени. В момента те не са опасни за пътниците.

Няколко дни, след като бе официално открито новото метро в район "Подуяне", една от метростанциите "Ген. Вл. Вазов" се оказа със счупени стъкла. Проблем на станцията има и с един от ескалаторите, който не работи в едната посока.

На място беше изпратена спешна проверка. Техническата група установи, че няма поражения върху закалената част на стъклата, които да доведат до евентуална опасност за гражданите. Поръчани са две нови стъкла, като доставката и монтажът се очакват между 20 и 30-и август, обясниха от "Метрополитен" ЕАД след излъчени репортажи за вандализъм на една от трите нови станции.

Оттам уточниха, че технически екип вече работи по възстановяването на нормалната работа на единия ескалатор. Очаква се той да бъде възстановен в най-кратък срок.

Всички останали ескалатори в станцията работят нормално. Извиняваме се за временното неудобство на гражданите, посочват още от "Метрополитен" ЕАД.

Трите метростанции - "Ген. Вл. Вазов", "Бесарбия" и "Стадион Георги Аспарухов" бяха открити официално на 14 август. Очаква се с пускането им още 45 000 души дневно да ползват метрото.