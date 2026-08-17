Полицаи застреляха питбул, нападнал на два пъти стопанката си

Жена е била нападната два пъти от собственото си куче в Раднево, като при второто нападение полицейски служители са използвали тейзър и служебно оръжие, за да умъртвят животното. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Сигналът за нахапана от куче е подаден на 16 август на телефон 112. На място е изпратен полицейски екип, който установил, че 51-годишната жена е била нападната от собственото си куче от породата питбул, предаде кореспондентът на БТА в Стара Загора Емил Димов.Полицаите оказали първа помощ до пристигането на екип на Филиала за спешна медицинска помощ (ФСМП) в Раднево. Животното било хванато и завързано с повод.

След пристигането на медицинския екип жената била лекувана амбулаторно. По време на обработването на раните ѝ кучето скъсало повода и отишло при нея в линейката, като тогава не било агресивно. След като жената го извела от линейката, на около 10 метра от нея кучето отново я нападнало, съборило я на земята и започнало да я хапе.При така създалата се ситуация единият полицейски служител използвал тейзър, но не успял да спре животното. Кучето продължило да напада жената, след което другият полицейски служител произвел изстрели със служебното си оръжие, при което животното било умъртвено.

Жената е откарана и настанена в болница в Стара Загора без опасност за живота. Тя е с ухапвания в областта на китките на двете ръце и с констатирана входно-изходна огнестрелна рана на дясната подбедрица. По случая е образувано следствено дело под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.