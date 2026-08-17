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Димитър Николов отрече да се кандидатира за президент

Димчо Райков

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Кметът на Бургас Димитър Николов

Кметът на Бургас Димитър Николов отрече слухове и спекулации, че ще се кандидатира за президент на изборите през октомври. Те се появиха след като черноморският град спечели домакинството на "Евровизия". Направи го по време на първата официална пресконференция, която даде с шефката на БНТ Милена Милотинова, след като миналата седмица Бургас грабна домакинството пред София, като изборът бе направен от български и международни експерти.

Носеха се слухове, че Бургас е получил домакинството на големия музикален конкурс, за да се изстреля до небесата популярността на бургаския кмет и той да се кандидатира на изборите през октомври за държавен глава, засенчвайки евентуалната поява на Андрей Гюров.

"Дал съм си  обет до 15 май с политика да не се занимавам. Мисля, че с това изчерпвам въпроса. С политика до провеждането на „Евровизия" няма да се занимавам. Аз ще бъда работният човек, който ще изпълнява всички изисквания на EBU и БНТ. Изцяло ще се концентрирам гостите да останат очаровани от Бургас и България". Така кметът отговори на появилите се спекулации.

Николов заяви, че е забранил отпуските на екипа си до провеждането на музикалния форум, за да може Бургас да се подготви подобаващо за него.

Кметът на Бургас Димитър Николов

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