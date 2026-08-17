Шофьор предложи 20 евро на полицаи "да се почерпят"

Шофьор на влекач с ремарке е задържан заради опит за подкуп на полицейски служители на автомагистрала (АМ) "Тракия" край Ихтиман, съобщиха от Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП).

В 21:10 часа, в неделя полицаите спрели за проверка влекач с ремарке с регистрация от Черна гора, който нямал задна регистрационна табела. При извършване на проверката водачът е предложил 20 евро на полицейските служители, поставени в паспорта му, като им предложил „да се почерпят“. По случая е образувано досъдебно производство.

От ГДНП посочват още, че във вчерашния ден са установи десетки нарушения при проверки на близо 300 автомобила от „Пътна полиция“ по АМ „Тракия“ и АМ „Струма“. Сред нарушенията са липса на валидна застраховка "Гражданска отговорност", липса на технически преглед, нарушения в лентата за принудително спиране. Също така шофьор на автобус с 19 пътници е глобен за използване на мобилен телефон по време на управление на превозното средство.

Около две хиляди нарушения са установени за седмица при специализирана полицейска операция по контрол на скоростта в Благоевград, съобщи на брифинг преди дни началникът на група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“ в сектор „Пътна полиция“ старши инспектор Георги Бучков.