От собствения си джип е прегазен 31-годишният, загинал при опит да излезе от канавка в Ситово

Дърпали са колата с лебедка, той отишъл да я закачи ли, да я откачи ли, и автомобилът го затиснал, обясни кметският наместник

31-годишният мъж, загинал при нелеп инцидент в пловдивското село Ситово, е бил прегазен от собствения му джип. Това съобщи пред "24 часа" кметският наместник Георги Стаменов.

Сигналът за случилото се беше подаден около 6,30 ч. вчера. По предварителни данни джип пропаднал в канавка, а приятели на шофьора се опитали да го извадят. По време на спасителната акция обаче човекът бил прегазен и издъхнал. На място пристигнали екипи на сектор "Пътна полиция" и Първо районно в Пловдив, а от "Разследване на престъпления по транспорта" направиха оглед.

"До колкото разбрах са дърпали колата с лебедка. Той отишъл да я закачи ли, да я откачи ли, и джипът го затиснал", обясни Стаменов. По думите му загиналият не е от местните жители на селото, в което по официални данни постоянно живеят едва 15 души. Имал транспортна фирма.