Плевен вече е още по-удобен за пътуване с градски транспорт. От началото на м. август 2026 г. в тролейбусите и електробусите на града официално работи системата за безконтактно таксуване с банкови карти. Пътниците вече могат да се качат, да доближат своята дебитна или кредитна карта до валидатора и да продължат пътуването си – бързо, лесно и без необходимост от предварително закупуване на билет. За удобство на пътуващите валидатори са монтирани на всяка врата на превозните средства.

Системата е създадена така, че не само да улесни пътуването, но и автоматично да осигури най-изгодната цена за пътника в рамките на деня. Първото и второто пътуване струват по 0,70 евро, а при третото се доплащат само 0,60 евро. Така общата сума достига 2 евро – цената на дневната карта. Всички следващи пътувания през същия ден не се таксуват допълнително.

Това означава, че пътникът няма нужда предварително да преценява дали да купи единичен билет или дневна карта. Системата сама „следи" пътуванията и при достигане на стойността на дневната карта спира допълнителното таксуване.

Освен с безконтактна банкова карта, пътуването може да бъде платено и с телефон с мобилен портфейл – Apple Pay, Google Pay и други, както и със смарт часовник.

Важно е валидирането да се извършва при всяко качване в превозно средство, дори когато пътникът вече е пътувал по-рано през деня. Също така всяко платежно средство е предназначено за един пътник – ако пътуват няколко души, всеки трябва да се валидира със собствена карта, телефон или смарт часовник.

При проверка от контрольор пътникът просто трябва да доближи до неговото устройство същата карта, телефон или смарт часовник, с който е извършил плащането. Така се потвърждава, че пътуването е валидирано.

Допълнително удобство за гражданите

е възможността за регистрация на

използваната дебитна или кредитна карта в системата.

Това става през мобилното приложение PlevenTrans, което се сваля безплатно от Google Play и от App Store и позволява да се получава електронна информация за извършените пътувания и плащания. Историята на пътуванията може да бъде следена и чрез уеб портала PlevenTrans на адрес: webportal.pleventrans.bg.

Новата система е още една важна стъпка към по-модерен и удобен градски транспорт в Плевен. Градът се нарежда сред малкото места в България, в които пътниците могат да използват директно своята банкова карта или мобилно устройство за пътуване в обществения транспорт.

За хората, които пътуват инцидентно, за гостите на града, както и за всички, които предпочитат дигиталните разплащания, това означава по-малко чакане, по-малко предварителни приготовления и повече удобство. А когато през деня използвате градския транспорт по-често, системата автоматично се грижи да не платите повече от най-изгодната дневна тарифа.