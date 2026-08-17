Криминалисти от Стара Загора задържаха мъж на 44 година, извършил серия кражби

В хода на спициализирана полицейска операция по линия на домовите кражби служители от Първо РУ-Стара Загора, след проведени заградителни мероприятия, са задържали 44-годишен мъж, криминално проявен, осъждан, съобщават от пресцентъра на ОДМВР. Криминалистите са установили, че мъжът е автор на общо шест домови кражби извършени на територията на Стара Загора, за които се водят досъдебни производства под надзора на Районна прокуратура.

За две от тях са получили сигнали на 14 август. Единият е за взломяване на входна портална врата на имот в местност в близост до пивоварната "Загорка". След проведени процесуално-следствени действия е установено, че деянието е извършено за времето 13 - 14.08.2026 г, когато са взломени две врати – на лятна закрита веранда и на масивна постройка в частен имот. По данни на потърпевшите от хладилник са отнети различни по вид и количество колбаси.

Същия ден е получен още един сигнал от 45-годишна жена, че в двора на къщата й в Стара Загора в същата местност има непознат мъж. Незабавно са предприети заградителни мероприятия. Около 18:50 часа на 14 август е установен и задържан 44-годишен мъж, криминално проявен, осъждан. Отведен е в Първо РУ. Установено е, че след взломяване на входна врата на втория адрес е отнел два фотоапарата, два мъжки часовника, три чифта маратонки, комплект блутууд слушалки, декоративни дамски обеци – 6 чифта от неблагороден материал, фенерче и 4 запалки, като част от вещите са били в него при задържането му.

На 44-годишният мъж е повдигнато обвинение и е наложена мярка за неотклонение задържане за срок до 72 часа.