Арестуваха мъж, нападнал полицай в село Дъбово

Мъж на 53 години е арестуван за нападение над полицейски служител при задържането му във връзка със сигнал за домашно насилие в мъглижкото село Дъбово, съобщиха от Областна дирекция (ОД) на МВР в Стара Загора.

Сигналът за домашно насилие е подаден на 16 август в Районното управление в Казанлък. Установено е, че 53-годишен мъж е нанесъл няколко удара на 55-годишна жена, с която живее на семейни начала. По случая е образувано бързо производство, а мъжът е задържан за срок до 24 часа. При задържането му полицейските служители са станали обект на непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред, съпроводени със съпротива. Мъжът е нанесъл няколко удара на единия от полицейските служители.

По случая е образувано бързо производство за хулиганство при съпротива срещу орган на властта.

Още три случая на домашно насилие са регистрирани на 16 август на територията, обслужвана от ОД на МВР - Стара Загора, съобщиха от полицията.

В Мъглиж 27-годишна жена е подала сигнал, че в дома им е бита от 24-годишен мъж, с когото живее на семейни начала. По случая е образувано бързо производство. Мъжът не е намерен на адреса и е в процес на установяване.

В Стара Загора 30-годишна жена е съобщила, че бившият ѝ съпруг, също на 30 години, ѝ е нанесъл побой на тротоар. Изпратеният на място полицейски екип е установил жената, но мъжът не е бил намерен. Образувано е досъдебно производство.

В село Змейово 47-годишна жена е подала сигнал, че мъжът, с когото живее на семейни начала, я е заплашвал и е проявявал агресия към нея и детето им. На място е установен 48-годишният мъж, който е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

И по трите случая работата продължава под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.