Иззеха колата на почерпен шофьор без книжка в Генерал Тошево

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Иззеха автомобила на почерпен шофьор без книжка в Генерал Тошево, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 16 август, около 09:20 часа в град Генерал Тошево е спрян за проверка лек автомобил „Алфа", управляван от 56-годишен мъж. При извършената проверка за употреба на алкохол с техническо средство, цифровата индикация отчита наличието на 0,54 промила.

Последвалата справка в информационните масиви на МВР е установила, че водачът е с влязла в сила присъда за същото деяние. Превозното средство е иззето по надлежния ред. По случая е образувано досъдебно производство.