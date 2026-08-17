ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп заплаши да бомбардира Оман, призова Иран да ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23402398 www.24chasa.bg

Нова измама с неплатени глоби, този път съобщението идва само на айфони (Снимка)

Димитър Мартинов

[email protected]

2356
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Айфон СНИМКА: Pixabay

Нова измама с неплатени глоби, но този път само за ползватели на айфони, се разпространява у нас. Подателят е номер от Мароко.

Съобщението само посочва за неплатени глоби на колата. Няма детайли за тях, но е включено пояснението, че ако се плати до 24 часа, човек ще получи отстъпка. Следва и заплаха, че ако задължението не бъде погасено, ще има допълнителни санкции. Сложен е и линк за плащане, където реално се случва измамата - вместо да плати реална глоба, човек праща пари на мошениците.

"Ако линкът не се зарежда, моля, отговорете с „Ү", гласи последният ред на съобщението. Това е трик, ползван от мошениците, с цел да се заобиколят автоматичните филтри за спам мобилния телефон или оператор.

Интересното е, че съобщението е дошло по iMessage. Това е услуга, при която двама ползватели на айфони си пишат помежду си.

В началото на май 2026 г. ГДБОП и прокуратурата разбиха голяма престъпна схема за масов фишинг, при която десетки хиляди българи получиха съобщения за фалшиви глоби от КАТ. Киберполицаите задържаха двама души в София, единият бе обвинен. Старши комисар Владимир Димитров, директор на дирекция „Киберпрестъпност" в ГДБОП, разказа тогава, че се ползва изкуствен интелект, който дава съвети как да бъдат разпращани съобщенията. И добави, че готови шаблони, имитиращи съобщения от държавни институции или куриери, могат да бъдат купени от няколко азиатски дигитални борси. Там заготовките се предлагат на български език.

Скрийншот от измамното съобщение
Скрийншот от измамното съобщение

Айфон СНИМКА: Pixabay
Скрийншот от измамното съобщение

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики в световния безпорядък