Продължава работата по ключови обекти за подобряване на водоснабдяването на селата Тушовица и Бяла река в община Върбица. Инициативата за цялостно решаване на дългогодишните проблеми с водоснабдяването е на кмета на общината инж. Мердин Байрям, който постави темата сред приоритетите на общинското ръководство.

Години наред през летните месеци жителите на двете села бяха изправени пред сериозни ограничения във водоснабдяването, като водният режим на моменти продължаваше с месеци. Натрупаните проблеми с остарялата инфраструктура показаха необходимостта от трайно решение, а не от временни мерки.

Сред основните дейности е подмяната на довеждащия водопровод за Тушовица и Бяла река, който е с обща дължина около 27 километра. Трасето преминава през труднодостъпен планински терен, което прави работата особено сложна. Въпреки това по-голямата част от водопровода вече е рехабилитирана, а дейностите по оставащите участъци продължават.

Паралелно с обновяването на водопровода, в Бяла река се изгражда и нов алтернативен водоем с вместимост 500 кубически метра. Той ще допълни съществуващия резервоар с обем 300 кубически метра и ще осигури допълнителен резерв при аварии или прекъсвания на водоподаването.

Двата обекта са част от общите усилия на община Върбица за трайно подобряване на водоснабдяването на двете населени места. Очаква се след приключването им да бъдат ограничени авариите и загубите на вода, а системата да разполага с по-голяма сигурност и резерв.

Работата по водопровода и новия водоем продължава, като общинските екипи използват максимално подходящите метеорологични условия за напредване на строителните дейности.