Трима мъже, обвинени за умишлено убийство в село Черна гора, остават за постоянно в ареста

Окръжният съд в Стара Загора взе мярка за неотклонение „задържане под стража" по отношение на трима мъже, обвинени в извършено умишлено убийство в село Черна гора, община Братя Даскалови, съобщиха от съда. Задържани са 34-годишният М. Р., 44-годишният В. Т. и 22-годишният А. А.

На всеки един от тях е повдигнато обвинение за това, че на 13.08.2026 г. в село Черна гора, област Стара Загора, като съизвършители, в съучастие помежду си, умишлено са умъртвили мъж на 30 години.

За това престъпление законът предвижда наказание „лишаване от свобода" от 10 до 20 години.

Съдът намери, че събраните до момента доказателства са достатъчни, за да обосноват законно предположение, че всяко един от обвиняемите мъже е извършило престъплението, за което е привлечено като обвиняем. Той прие, че при първоначалното вземане на мярка за неотклонение, с оглед тежестта на предвиденото наказание за извършеното престъпление и разпоредбите на закона, опасността от укриване и извършване на друго престъпление е налична и реална по отношение и на тримата обвиняеми. Тази законова презумпция не се опровергава от доказателствата по делото, с оглед данните за начина на извършване на конкретното деяние – нахлуване на три лица, въоръжени с остри предмети, в чужд имот през тъмната част от денонощието.

Съдебният състав счете, че целите на мерките за неотклонение, визирани в Наказателно-процесуалния кодекс, ще се постигнат с мярка за неотклонение "задържане под стража" по отношение на всеки един от обвиняемите, с която ще се попречи да извършат други престъпления.

Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба и/или протест пред Пловдивски апелативен съд в 3-дневен срок.