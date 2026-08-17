Мъж преби съпругата и сина си в село Расник

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54-годишен мъж преби съпругата си и 16-годишния им син в пернишкото село Расник, съобщиха от полицията. При инцидента момчето е получило счупване на пръст на ръката. Мъжът е задържан за 24 часа, а по случая е образувано бързо производство.

Сигналът е подаден в неделя около 16:00 часа на телефон 112 от 45-годишната жена. Пристигналите на място полицейски служители са задържали мъжа, който бил в явно агресивно състояние. Жената и детето са прегледани и освидетелствани в пернишката болница.

По данни на полицията това е пореден случай на домашно насилие, извършен от 54-годишния мъж. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.

Миналата седмица в Районното управление в Радомир 18-годишно момиче е подало жалба срещу 40-годишния си баща за домашно насилие. Мъжът бе задържан за срок до 24 часа.