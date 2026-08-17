Нивото на река Дунав при Русе и Силистра е в застой

Застой в нивото на река Дунав при водомерните постове Русе и Силистра е регистриран през последното денонощие. Това съобщиха от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.
При три от постовете – Свищов, Никопол и Оряхово, е отчетено минимално понижение с един-два сантиметра. При Лом е отчетено повишение с два сантиметра, а при Ново село – с един.
По информация на дирекция „Речен надзор“ през последните 24 часа няма нови заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателния път.
Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката, а хидроложката обстановка продължава да е усложнена, пише БТА.
Заради ниското ниво на река Дунав пресъхналият ръкав край остров Люляка при Русе се превърна в място за разходки.