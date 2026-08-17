Нивото на река Дунав при Русе и Силистра е в застой

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Застой в нивото на река Дунав при водомерните постове Русе и Силистра е регистриран през последното денонощие. Това съобщиха от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

При три от постовете – Свищов, Никопол и Оряхово, е отчетено минимално понижение с един-два сантиметра. При Лом е отчетено повишение с два сантиметра, а при Ново село – с един.

По информация на дирекция „Речен надзор“ през последните 24 часа няма нови заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателния път.

Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката, а хидроложката обстановка продължава да е усложнена, пише БТА.

Заради ниското ниво на река Дунав пресъхналият ръкав край остров Люляка при Русе се превърна в място за разходки.