ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп заплаши да бомбардира Оман, призова Иран да ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23402566 www.24chasa.bg

Нивото на река Дунав при Русе и Силистра е в застой

1784
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Река Дунав СНИМКА: Архив

Застой в нивото на река Дунав при водомерните постове Русе и Силистра е регистриран през последното денонощие. Това съобщиха от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

При три от постовете – Свищов, Никопол и Оряхово, е отчетено минимално понижение с един-два сантиметра. При Лом е отчетено повишение с два сантиметра, а при Ново село – с един.

По информация на дирекция „Речен надзор“ през последните 24 часа няма нови заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателния път.

Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката, а хидроложката обстановка продължава да е усложнена, пише БТА. 

Заради ниското ниво на река Дунав пресъхналият ръкав край остров Люляка при Русе се превърна в място за разходки.

 

 

 

 

 

Река Дунав СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики в световния безпорядък