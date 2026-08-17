Чужденци се сбиха в Чепеларе

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Двама души са задържани след сбиване между чужди граждани в Чепеларе, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Смолян.

При конфликта е пострадал 31-годишен мъж. Сигналът е подаден за възникнал спор, прераснал в сбиване, в жилище на ул. „Проф. Минчо Маринов“ в града. Жилището е обитавано от чужди граждани със статут на временно пребиваващи в България, които работят в Чепеларе.

Говорителят на Областната дирекция на МВР в Смолян Елена Стоилова каза пред БТА, че на адреса са регистрирани четирима чужди граждани, като конфликтът е възникнал между тях.

Пострадалият е транспортиран за преглед и медицинска помощ в Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ в Смолян с нараняване в областта на лицето.

По случая е образувано досъдебно производство.