Тихомир Безлов: Садистичното убийство в Пловдив размърда блатото и поставя въпроси

Изключително садистичното убийство на Георги Кузев в Пловдив размърда блатото, но остават много въпроси. Това каза пред БНР Тихомир Безлов, старши анализатор от Центъра за изследване на демокрацията.

"Тази тема за организацията "Кръв и чест" и неонацистката символика дойде след това садистично убийство от непълнолетни в Пловдив и това размърда блатото, защото се оказа, че на Младежкия хълм е имало двама, свързани с тази неонацистка структура. Това постави нови въпроси, но продължаваме да нямаме отговори на други", коментира той и посочи споменато в интервю на съдия Петко Минев "Ку-клус-клан 2013", но не е станало ясно дали това е име на организация, или име на затворена група в интернет.

Проблем е и това, че другите участници в убийството не се споменават и съзнателно се избягват на пресконференциите, които бяха дадени от полицията и от прокуратурата, добави анализаторът.

Безлов припомни, че през годините назад е имало периодични събирания на организацията "Кръв и чест" в България:

"2003 г. има нещо като национално събиране в Пазарджик, регистрирано от МВР. След това се повтаря периодично в годините. Големият пик е покрай бежанската вълна 2013-2014 г., когато правят опит да се регистрират като политическа формация. След това има затишие и отново 2023 г. са били проверявани. Очевидно избягват да имат видима дейност и трябва да се случи някакъв тежък инцидент, за да се сетят за тях службите и МВР".

По думите му темата за неонацизма и за агитките се е появила в момента, в който се е видяла свързаността на престъпленията с руския идеолог с прозвището Тесак и с "българския усилвател Ален, който беше много популярен в медиите".

"Властта и опозицията реагираха традиционно. Взаимно се обвиниха кои са фашисти, които са комунисти. Обикновено се смята, че в такива ясни ситуации, особено като това ужасяващо убийство, би трябвало да има еднакво усилие да се избягва политизирането на темата. Помним при бежанската вълна 2013 г. как отново имаше политизиране на темата, имаше патрули и т.н.".

"Това жестоко убийство създаде много тежък прецедент и, надявам се, че няма скоро да се забрави", смята той.