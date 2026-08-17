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Таксиметров шофьор закара клиент до дома му, там го ограби

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такси Снимка: Pixabay

Таксиметров шофьор удари клиент и му задигна 250 евро, след като преди това го закара до дома му. Случаят е от 14 август в столичния кв. "Дружба".

Около 18,30 часа шофьорът оставил клиента си пред дома му. Тогава го нападнал, ударил го няколко пъти, заплашил го и му задигнал 250 евро.

Пострадалият младеж веднага подал сигнал в полицията. Криминалисти от 8-о РУ започнали работа по случая и бързо стигнали до извършителя - 25-годишен младеж. Той бил задържан в районното управление още на следващия ден, а парите, които задигнал - иззети. 

Прокуратурата го е обвинила за грабежа. 

такси Снимка: Pixabay

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