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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23402714 www.24chasa.bg

"Арена Бургас" може да издържи под покрива си 300 тона техника

Димчо Райков

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Покривът ан Зала “Арена Бургас” е проектиран да издържа на големи товари.

Проектантът на "Арена Бургас" арх. Ивайло Петков обори спекулациите, че покривът й няма да може да издържи голямо количество техника и екрани, каквито са нужни за провеждането на "Евровизия".

"Много често се замислям, че зад всяко съждение, изказано публично, трябва да стои Страшният съд. Всичко е облечено с документи, залата е проектирана да носи 60 кг на кв/м, което значи, че на около 5400 кв/м. тя може да носи общо около 300 тона. Спекулациите са „една жена каза", заяви арх. Ивайло Петков.

Според покривната конструкция била изчислена именно да носи сериозно допълнителон натоварване.

Покривът ан Зала “Арена Бургас” е проектиран да издържа на големи товари.

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