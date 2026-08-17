"Арена Бургас" може да издържи под покрива си 300 тона техника

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Проектантът на "Арена Бургас" арх. Ивайло Петков обори спекулациите, че покривът й няма да може да издържи голямо количество техника и екрани, каквито са нужни за провеждането на "Евровизия".

"Много често се замислям, че зад всяко съждение, изказано публично, трябва да стои Страшният съд. Всичко е облечено с документи, залата е проектирана да носи 60 кг на кв/м, което значи, че на около 5400 кв/м. тя може да носи общо около 300 тона. Спекулациите са „една жена каза", заяви арх. Ивайло Петков.

Според покривната конструкция била изчислена именно да носи сериозно допълнителон натоварване.