ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп заплаши да бомбардира Оман, призова Иран да ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23402843 www.24chasa.bg

8 пожара за седмица в района на петричкото село Първомай, май са умишлени

Тони Маскръчка

824
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
8 пожара за седмица в района на петричкото село Първомай.

Осми пожар за по-малко от седмица избухна в района на петричкото Първомай към ГКПП "Златарево", съобщи кметът на община Петрич Димитър Бръчков.

Екипи на РС ПБЗН - Петрич, ДГС - Петрич, Аварийното звено към Общината, РУ - Петрич, кметове на села, доброволци се включват в погасяването на избухналите пожари, които само от началото на деня днес са вече два. В момента активни огнища има на няколко места при селата Първомай и Мендово. Ограничаването и гасенето продължават на терен.

"Допускаме, че става въпрос отново за умишлени палежи - поведение, което е крайно безотговорно, рисковано и осъдително на фона на цялостната обстановка", коментира кметът. Отправи апел хората да бъдат бдителни, до проявят съзнание и да не подценяват ситуацията и последствията.

8 пожара за седмица в района на петричкото село Първомай.
8 пожара за седмица в района на петричкото село Първомай
8 пожара за седмица в района на петричкото село Първомай
8 пожара за седмица в района на петричкото село Първомай
8 пожара за седмица в района на петричкото село Първомай.
8 пожара за седмица в района на петричкото село Първомай
8 пожара за седмица в района на петричкото село Първомай
8 пожара за седмица в района на петричкото село Първомай
8 пожара за седмица в района на петричкото село Първомай.
8 пожара за седмица в района на петричкото село Първомай
8 пожара за седмица в района на петричкото село Първомай
8 пожара за седмица в района на петричкото село Първомай

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики в световния безпорядък