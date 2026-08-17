8 пожара за седмица в района на петричкото село Първомай, май са умишлени

Осми пожар за по-малко от седмица избухна в района на петричкото Първомай към ГКПП "Златарево", съобщи кметът на община Петрич Димитър Бръчков.

Екипи на РС ПБЗН - Петрич, ДГС - Петрич, Аварийното звено към Общината, РУ - Петрич, кметове на села, доброволци се включват в погасяването на избухналите пожари, които само от началото на деня днес са вече два. В момента активни огнища има на няколко места при селата Първомай и Мендово. Ограничаването и гасенето продължават на терен.

"Допускаме, че става въпрос отново за умишлени палежи - поведение, което е крайно безотговорно, рисковано и осъдително на фона на цялостната обстановка", коментира кметът. Отправи апел хората да бъдат бдителни, до проявят съзнание и да не подценяват ситуацията и последствията.