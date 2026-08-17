Иззеха 3500 дози нелегални ваксини за животни на „Лесово“

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Ветеринарни лекарствени продукти – ваксини за животни срещу шарка по овцете и козите, са иззети от лек автомобил с румънска регистрация на ГКПП „Лесово". Проверката е извършена в рамките на засиления съвместен контрол между Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Агенция „Митници".

Автомобилът е пътувал от Турция към Румъния. При митническата проверка под предната седалка са открити кашон и термокутия, в които били скрити общо 70 опаковки ветеринарни лекарствени продукти с турски произход, съобщават от агенцията.

Сред иззетото има 35 флакона по 100 дози и 35 броя по 50 мл разредител. Ветеринарните препарати са задържани, а впоследствие са предадени с приемо-предавателен протокол на служители на БАБХ.

От агенцията съобщават, че ще предприемат действия по компетентност по отношение на задържаните ветеринарни лекарствени продукти.