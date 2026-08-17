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Иззеха 3500 дози нелегални ваксини за животни на „Лесово“

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Иззеха 3500 дози нелегални ваксини за животни на „Лесово“ СНИМКА: БАБХ

Ветеринарни лекарствени продукти – ваксини за животни срещу шарка по овцете и козите, са иззети от лек автомобил с румънска регистрация на ГКПП „Лесово". Проверката е извършена в рамките на засиления съвместен контрол между Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Агенция „Митници".

Автомобилът е пътувал от Турция към Румъния. При митническата проверка под предната седалка са открити кашон и термокутия, в които били скрити общо 70 опаковки ветеринарни лекарствени продукти с турски произход, съобщават от агенцията. 

Сред иззетото има 35 флакона по 100 дози и 35 броя по 50 мл разредител. Ветеринарните препарати са задържани, а впоследствие са предадени с приемо-предавателен протокол на служители на БАБХ.

От агенцията съобщават, че ще предприемат действия по компетентност по отношение на задържаните ветеринарни лекарствени продукти.

Иззеха 3500 дози нелегални ваксини за животни на „Лесово“ СНИМКА: БАБХ

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