Глоба за мъж, предизвикал пожар при заваряване

През изминалата седмица на територията на област Благоевград са регистрирани три пожара в с. Дъбрава, община Благоевград, съобщиха от РДПБЗН. При последния от тях е установено, че непосредствено преди възникването на пожара са извършвани заваръчни дейности. На лицето, извършвало дейностите, е съставен акт за установеното нарушение.

Вечерта на 16 август - неделя, около 21:16 часа, е получен сигнал за пожар в землището на с. Илинденци, община Струмяни. Незабавно към мястото са насочени 5 пожарни автомобила от пожарните служби в Сандански, Петрич и Благоевград. В гасителните действия са се включили и доброволци от общините Сандански и Струмяни, местни жители, служители на Национален парк „Пирин", както и служители на Югозападното държавно предприятие. Към момента пожарът е ограничен, като действията по неговото окончателно ликвидиране продължават.

"Благодарим на местното население, както и на служителите на всички институции. Сътрудничеството и отдадеността на всички бяха решаващи за справяне с тежката ситуация", казаха от РДПБЗН. Прокуратурата е образувала досъдебно производство за пожара. Има съмнения, че е умишлен и свързан с хора, които отглеждат канабис в гората.

Общо през изминалата седмица екипите на РДПБЗН – Благоевград са реагирали на 52 сигнала за произшествия, като 41 от тях са били за пожари с преки и без преки материални загуби. Половината от тези пожари са в районите на действие на пожарните служби в Петрич и Гоце Делчев.

В условията на високи температури и суха растителност напомняме на гражданите да бъдат изключително внимателни при извършване на дейности, свързани с използването на открит огън, както и при заваръчни и други огневи дейности. Една искра може да бъде достатъчна, за да предизвика пожар с тежки последици, алармират от пожарната.