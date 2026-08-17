За ден 38 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 7 - за наркотици

В рамките на изминалия ден са установени общо 38 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 21 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 17 - с над 1,2 на 1000, други трима водачи са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 7, други 6 са отказалите тестване. 14 550 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 16 535 водачи и пътници. Съставени са 4599 фиша и 365 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.